За поджог двери военкомата пенсионерке из Петербурга запросили 12 лет колонии

Прокурор запросил наказание в 12 лет колонии пенсионерке Жамангул Курбановой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) за поджог двери военкомата, пишет Sota*. По данным СМИ, также обвинение запросило назначить женщине год ограничения свободы с запретом на выезд за пределы муниципального округа, когда она закончит отбывать наказание.

Сначала Курбановой вменяли статью УК о порче имущества, но позже переквалифицировали в теракт. Женщина раскаялась и признала вину, пишет Sota*. Курбанова также возместила причиненный ущерб — более 90 тысяч рублей.

Пенсионерка в суде заявляла, что пойти на поджог ее убедил неизвестный по телефону. Он предлагал ей за это 50 тысяч рублей.

Происшествие произошло летом 2023 года. Курбанову задержали на следующий день после поджога и отправили под домашний арест.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

София Саттарова / Скриншот видео объединенной пресс-службы судов Петербурга