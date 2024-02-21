ЗакС разрешил Смольному определять соцучреждения для инвалидов

Законодательное собрание Петербурга 21 февраля в третьем чтении приняло закон, который наделяет правительство города полномочием по определению организаций, которые будут заниматься социальной защитой инвалидов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Согласно принятому закону, теперь администрация Петербурга в соответствии с федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" будет определять, какие организации будут заниматься социальной адаптацией и вовлеченностью инвалидов в жизнь общества. Такие учреждения должны будут проводить оценку способности инвалидов заниматься простой деятельностью, а также иметь подготовленные для этого площадки-мастерские. Автором законопроекта стали единороссы Денис Четырбок, Дмитрий Дмитриев и Валерий Гарнец.

Ранее губернатор Александр Беглов анонсировал модернизацию социальных учреждений.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру