Депутаты Петербурга предложили освободить служивших в армии от испытательного срока

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга подготовила проект федерального закона об изменении трудовых норм. Документ опубликован на сайте парламента.

Депутаты предлагают дополнить закон о воинской службы нормой о том, что человек освобождается от испытательного срока при устройстве на первую работу по специальности в течение года с окончания срочной службы в армии. Касается это тех, кто отправился служить в первый год после получения профессионального образования. Воспользоваться этим правом можно только один раз, уточняется в законе.

Дополнение об использовании такой нормы вносится и в Трудовой кодекс России, следует из законопроекта. Это уточнение депутаты хотят прописать в уже существующем пункте о том, что любой, получивший среднее или высшее профессиональное образование, освобождается от испытательного срока. Это правило действует, если человек впервые поступает на работу по полученной специальности в течение одного года с окончания обучения.

Напомним, ранее в России увеличили возраст призыва на срочную службу. Верхнюю границу увеличили с 27 до 30 лет.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру