На "Василеостровской" остановился эскалатор в час пик 26 февраля

Вход на станцию петербургского метрополитена "Василеостровская" ограничили для пассажиров в час пик вечером понедельника, 26 февраля, об этом сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.

Причиной ограничений стала внезапная остановка эскалатора. Объявление об ограничениях на станции появилось в 18:20.

"Вход в вестибюль станции "Василеостровская" ограничен из-за внеплановой остановки эскалатора", – сказано в сообщении метрополитена.

Пассажиров попросили воспользоваться соседней станцией метро "Приморская".

UPD 18:47 станция "Василеостровская" работает в обычном режиме

Фото: ЗАКС.Ру