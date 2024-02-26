На "Василеостровской" остановился эскалатор в час пик 26 февраля

Вход на станцию петербургского метрополитена "Василеостровская" ограничили для пассажиров в час пик вечером понедельника, 26 февраля, об этом сообщили в пресс-службе подземки Петербурга.
Причиной ограничений стала внезапная остановка эскалатора. Объявление об ограничениях на станции появилось в 18:20.
"Вход в вестибюль станции "Василеостровская" ограничен из-за внеплановой остановки эскалатора", – сказано в сообщении метрополитена.
Пассажиров попросили воспользоваться соседней станцией метро "Приморская".
UPD 18:47 станция "Василеостровская" работает в обычном режиме