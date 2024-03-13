Вишневский спросит у Плугина про задержанных на акциях в память о Навальном*

Депутат Заксобрания Петербурга от фракции "Яблоко" Борис Вишневский намерен поинтересоваться у генерал-лейтенанта Романа Плугина, который возглавляет петербургскую полицию, о задержаниях горожан возле стихийных мемориалов в память о политике Алексее Навальном*. Эту тему "яблочник" намерен поднять во время ежегодного отчета начальника главка перед депутатами 20 марта.

- Мы заранее направили вопросы к выступлению Романа Плугина. Они касаются в том числе продолжающейся практики доставления в отделы по доносам в книги учета сообщений о преступлениях. Они касаются незаконных, с нашей точки зрения, задержаний людей, которые 16-17 февраля просто пришли возложить цветы в память об Алексее Навальном* и которые после этого попали в полицию. Я напоминаю, что 177 человек после этого в суде были арестованы на сроки, - рассказал Вишневский ЗАКС.Ру.

Напомним, 16 февраля, после известий о смерти оппозиционера в колонии, десятки петербуржцев пошли возлагать цветы у Соловецкого камня и у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Часть пришедших были задержаны сотрудниками полиции. Задержания продолжились и в последующие дни.

* Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру