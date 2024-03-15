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Новости 17:44

Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму

фото ЗакС политика Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал Валентина Киселева по статье о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Киселеву назначили штраф в 600 тысяч рублей и запретили 2 года администрировать ресурсы в интернете. Однако с учетом проведенного под стражей времени сумма штрафа снижена до 400 тысяч рублей.

Пресс-служба рассказала, что Киселев опубликовал комментарий в группе "Подслушано Тихвин" в соцсети "ВКонтакте". Обсудить петербуржец решил сообщение о посещении президентом России Крыма. Комментарий Киселева "по своей лингвистике содержит признаки публичного оправдания и пропаганды терроризма", заявили в пресс-службе судов.

Ранее Первый Западный окружной военный суд оштрафовал по статье о публичных призывах к терроризму другого петербуржца. Его отправили на лечение у врача-психиатра по месту жительства.

Фото: ЗАКС.Ру


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