Суд обязал Пулково выплатить авиакомпании "Россия" более 500 тыс рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области взыскал с оператора аэропорта Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы" 552 тысячи рублей, сообщает "Фонтанка". По данным издания, деньги должны быть направлены авиакомпании "Россия" в качестве возмещения убытков за попавшую в двигатель птицу.

В июне 2022 года самолет "России" должен был лететь из Петербурга в Уфу, но при взлете в двигатель суперджета попала птица. Экипаж решил вернуться в Пулково, а пассажиров позже отправили другим рейсом. Комиссия по расследованию Северо-Западного управления Росавиации установила, что столкновение с птицей повредило лопатку вентилятора двигателя самолета.

Предотвращать подобные столкновения должен аэропорт, следует из нормативных актов. Арбитражный суд установил, что Пулково это требование не выполнило.

"Воздушные ворота Северной столицы" сообщили "Фонтанке", что не согласны с оценкой ущерба. В компании планируют оспаривать решение суда.

Напомним, ранее в марте СК начал проверку из-за поврежденного крыла самолета в Пулково. Ущерб мог причинить подвозивший питание грузовик, сказано в сообщении следкома.

Фото: ЗАКС.Ру