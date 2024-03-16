Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндт

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью артиста Александра Ширвиндта. Обращение главы города опубликовано на сайте петербургской администрации.

Беглов заявил, что с кончиной Ширвиндта российская культура понесла большую утрату. По его словам, артист - человек многогранного таланта, который ярко проявил себя в театре, кино, на эстраде, в литературе.

"Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам, друзьям, ученикам. <...> Более полувека он служил в Московском академическом театре сатиры и более двадцати лет возглавлял его. В историю войдет его знаменитый эстрадный дуэт с Михаилом Державиным. Александра Ширвиндта многое связывало с Санкт‑Петербургом. Он снимался на "Ленфильме". Большим событием в нашем городе всегда становились гастроли Театра сатиры", - сказано в обращении Беглова.

Напомним, Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет. Причины смерти не назывались.

Скриншот трансляции заседания правительства Петербурга