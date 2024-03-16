Член ОП Солонников: Готовы провести напряженный и важный второй день выборов

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников утром 16 марта сообщил, что в Центре общественного наблюдения от палаты всё готово к проведению второго дня выборов. Там уже за ходом голосования через видеонаблюдение следят около 30 человек, рассказал Солонников в медиацентре "Выборы-2024".

- Сегодня все готовы к тому, чтобы провести второй напряженный и очень важный день голосования. Готово всё: и техническое оснащение, и мобильные бригады, и члены штаба. Думаем, что сегодня день также пройдет в напряженной и важной, активной, но продуктивной работе, - сказал общественник.

Он добавил, что мобильная группа уже отправилась на один избирательный участок. Там не было шторок на кабинках для голосования - технический вопрос, уточнил Солонниокв.

Накануне вечером он сообщил, что первый день голосования прошел спокойно. Значимых нарушений не зафиксировано, заявил Солонников.

Фото: ЗАКС.Ру