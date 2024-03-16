ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:52

Член ОП Солонников: Готовы провести напряженный и важный второй день выборов

фото ЗакС политика Член ОП Солонников: Готовы провести напряженный и важный второй день выборов

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников утром 16 марта сообщил, что в Центре общественного наблюдения от палаты всё готово к проведению второго дня выборов. Там уже за ходом голосования через видеонаблюдение следят около 30 человек, рассказал Солонников в медиацентре "Выборы-2024". 

- Сегодня все готовы к тому, чтобы провести второй напряженный и очень важный день голосования. Готово всё: и техническое оснащение, и мобильные бригады, и члены штаба. Думаем, что сегодня день также пройдет в напряженной и важной, активной, но продуктивной работе, - сказал общественник.

Он добавил, что мобильная группа уже отправилась на один избирательный участок. Там не было шторок на кабинках для голосования - технический вопрос, уточнил Солонниокв.

Накануне вечером он сообщил, что первый день голосования прошел спокойно. Значимых нарушений не зафиксировано, заявил Солонников. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама