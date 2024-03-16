СК Ленобласти возбудил уголовное дело после аварии с погибшим полицейским

Управление СК по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела из-за ДТП легкового автомобиля с двумя сотрудниками полиции и грузовиком. Дело заведено следственным отделом по Волосовскому району по статье о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека ( ч. 3 ст. 264 УК РФ). В СК уточнили, что ДТП произошло на автодороге Волосово — Гомонтово — Копорье.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, пассажир — с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - сказано в сообщении следкома.

Там же сообщили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Напомним, ДТП произошло ранее 16 марта. Правоохранители ехали на избирательный участок, сообщили в СМИ. Один из них скончался.

Фото: Управление СК по Ленинградской области