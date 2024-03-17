Суд обязал сеть пивных Розенбаума погасить долги

Арбитражный суд Петербурга обязал сеть пивных "Толстый фраер", которые принадлежат певцу Александру Розенбауму, выплатить более 380 тыс. рублей АО "Невский экологический оператор". На решение обратил внимание "Коммерсант".

По данным издания, так общепит должен погасить свою задолженность за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Этот долг копился с 2022 года.

Ранее "Толстый фраер" пытался оспорить решение суда и подал жалобу. Но на прошлой неделе она была отозвана, а производство по ней прекращено, обратило внимание СМИ.

Фото: ЗАКС.Ру