МЧС сообщило об ожидаемом во вторник сильном тумане

Во вторник, 26 марта, в Петербурге местами ожидается сильный туман, предупредило городское управление МЧС. Согласно распространенному сообщению, видимость составит не более полукилометра.

"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее", — поведали в ведомстве.

Спасатели попросили водителей снизить скорость на дороге, избегать лишних перестроений и соблюдать особую аккуратность поблизости от образовательных учреждений. Пешеходов призвали быть внимательными при переходе улиц. Горожанам с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали не выходить на улицу.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что с середины наступившей недели следует ожидать сугубо положительных значений температуры воздуха. При этом он спрогнозировал очередное похолодание в начале апреля.

Фото: ЗАКС.Ру