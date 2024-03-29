Венедиктов* купил картину петербургской художницы Осиповой на аукционе "Яблока"

Бывший главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* рассказал 29 марта о том, что приобрел картину петербургской художницы Елены Осиповой. Аукцион в ее поддержку устроила партия "Яблоко".

"Поучаствовали в аукционе с [женой. — ЗАКС.Ру] Леной в пользу художницы из Петербурга Елены Андреевны Осиповой. <...> Елена Андреевна часто выходит на манифестации в поддержку свободы слова. Пора и ее поддержать", — написал Венедиктов* в своем Telegram-канале.

Журналист сопроводил текст фотографией, на которой он запечатлен вместе с приобретением.

Купленная картина называется "Цветы печали Люпины", уточнили в "Яблоке".

Устроенный партией аукцион проходит в три этапа, нынешний стал вторым. В рамках третьего, который состоится на следующей неделе, на торги выставят работу Осиповой "Таврический сад".

Художница известна своей гражданской позицией и плакатами, с которыми она выходила на улицы города.

В феврале 2023 года полиция изъяла почти 20 картин Осиповой из петербургского офиса "Яблока", где проходила ее выставка. Спустя больше месяца после этого начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин обещал вернуть изъятое, однако позже стало известно, что проверкой работ занялся Следком.

*Минюст внес Алексея Венедиктова в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Алексея Венедиктова*