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Новости 17:17

В Пушкине хотят возвести храм, посвященный СВО

фото ЗакС политика В Пушкине хотят возвести храм, посвященный СВО

В Пушкине построят храм, который будет посвящен участникам специальной военной операции и других боевых действий, об этом 2 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Предполагается, что он разместится на пересечении Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе. Ранее на этом месте был заброшенный декоративный бассейн.

Согласно проекту, храм будет высотой 30 метров и вместимостью до 500 человек. Вокруг храма хотят создать аллею в память о погибших участниках СВО.

Инициатором работ станет Софийский собор в Пушкине. В 2023 году собор получил участок, где планируют построить храм, во временное пользование.

Фото: ЗАКС.Ру


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