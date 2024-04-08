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Новости 15:31

КСП проведет анонимный опрос медиков о стимулирующих выплатах

фото ЗакС политика КСП проведет анонимный опрос медиков о стимулирующих выплатах

Контрольно-счетная палата Петербурга в апреле проведет опрос среди медицинских работников о выплатах стимулирующего характера, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. Опрос продлится с 8 по 30 апреля включительно. 

Опрос доступен по ссылке на Google-формах. Анкетируемым предлагают рассказать об изменениях размера заработной платы, понятности критериев оценки деятельности для начисления стимулирующих выплат, а также об удовлетворенности прозрачностью этих выплат. В КСП отмечают, что опрос анонимный и не требует авторизации. 

Исследование проходит в рамках совместного мероприятия "Аудит использования средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями за 2021-2023 годы" со Счетной палатой России. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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