КСП проведет анонимный опрос медиков о стимулирующих выплатах

Контрольно-счетная палата Петербурга в апреле проведет опрос среди медицинских работников о выплатах стимулирующего характера, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. Опрос продлится с 8 по 30 апреля включительно.

Опрос доступен по ссылке на Google-формах. Анкетируемым предлагают рассказать об изменениях размера заработной платы, понятности критериев оценки деятельности для начисления стимулирующих выплат, а также об удовлетворенности прозрачностью этих выплат. В КСП отмечают, что опрос анонимный и не требует авторизации.

Исследование проходит в рамках совместного мероприятия "Аудит использования средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями за 2021-2023 годы" со Счетной палатой России.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру