Ударивший полицейского по лицу петербуржец отделался штрафом

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который минувшей зимой в пьяном виде ударил полицейского кулаком в лицо. Атака была совершена после задержания, в одном из отделов полиции Адмиралтейского района.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигурант признал свою вину и раскаялся. О нем говорится как о человеке, ведущем благотворительную деятельность и воспитывающем ребенка.

По делу о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) петербуржец получил от Октябрьского районного суда штраф в размере 95 тысяч рублей.

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