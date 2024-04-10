Суд оштрафовал СПбГУП за нежелание расставаться с платой за обучение

Фрунзенский районный суд рассмотрел иск о защите прав потребителей, поданный к Гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП), сообщили 10 апреля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Истец добивалась возвращения платы за обучение, от получения которого отказалась сама.

В своем иске Ася Асамат добивалась возвращения 152 тысяч рублей, выплаченных университету по договору оказания образовательных услуг. Деньги она перевела в конце августа 2023 года, а уже 12 сентября уведомила вуз о том, что в силу личных обстоятельств решила отказаться от учебы. В связи с этим она попросила вернуть выплаченные средства. Позже, 10 октября, она направила требование о возврате платы за неполученное обучение.

В суде вуз просил об отказе в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что Асамат сама отказалась от обучения, при этом образовательный процесс уже был распланирован и полученная плата не подлежит возврату.

"Со стороны ответчика не было представлено каких-либо доказательств, подтверждающих несение расходов до момента начала обучения, а потому денежные средства, оплаченные по договору, подлежат взысканию в пользу истца и доводы ответчика являются не обоснованными", — передает судебная пресс-служба.

В результате с вуза взыскали 406 тысяч рублей. Помимо непосредственно платы за обучение в эту сумму вошли неустойка в размере 100 тысяч рублей, а также 133,5 тысячи рублей штрафа, 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5,7 тысячи рублей в уплату госпошлины.

В 2021 году Арбитражный суд удовлетворил иск адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" к Университету профсоюзов о взыскании платы за оказанную юридическую помощь. Вуз обязали выплатить 21 тысячу евро в рублевом эквиваленте.

Фото: ЗАКС.Ру