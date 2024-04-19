МЧС предупредило петербуржцев о снегопаде и сильном ветре 20 апреля

В субботу, 20 апреля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о снеге и порывах ветра до 18 м/с. Из-за этого, как уточнили спасатели, возможна сложная обстановка на дорогах.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам - быть максимально внимательными.

При этом в пятницу и субботу, 19 и 20 апреля, в Смольном сообщили, что в Петербурге вводится "жёлтый" уровень опасности из-за погоды.

Фото: ЗАКС.Ру