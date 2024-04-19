В Петербурге и Ленобласти из-за метели зафиксировали больше 100 автомобильный аварий

Больше 100 автомобилей в Петербурге и Ленинградской области получили повреждения в ДТП из-за метели, об этом 19 апреля пишет 78.ru.

К середине дня 19 апреля в Петербурге были повреждены в ДТП около 100 автомобилей, а два человека в них пострадали. В Ленобласти на дорогах зафиксировали еще 20 транспортных происшествий, в них были повреждены почти 30 машин, однако обошлось без пострадавших.

В пресс-службе Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти призвали водителей быть максимально осторожными из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, что МЧС и Смольный также предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 19 и 20 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру