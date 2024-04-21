В России заблокировали сайт "Репортеров без границ"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации "Репортеры без границ", специализирующейся на защите прав журналистов и борющейся за свободу прессы.

На сайте ведомства можно заметить, что решение о блокировке вынес "неуказанный орган" 15 апреля. Она вступила в силу в этот четверг. Причины принятой меры не называются. Сайт rsf.org заблокирован со всеми доменами и поддоменами.

"Репортеры без границ" были образованы в 1985 году во Франции. Движение известно, в частности, рейтингом свободы прессы, в котором ежегодно представлены все страны мира. Девиз организации: "Без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают".

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