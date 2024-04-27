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Новости 14:52

Столичный суд оштрафовал журналиста Кузнецова за работу в нежелательном СМИ-иноагенте

фото ЗакС политика Столичный суд оштрафовал журналиста Кузнецова за работу в нежелательном СМИ-иноагенте

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрия Кузнецова за работу в издании "Медуза"*, об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Этот случай стал первым в России. Журналист проходил по статье об участии в деятельности иностранной нежелательной в России организации (ст.20.33 КоАП РФ). 

По итогу суд признал Кузнецова виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. 

Напомним, что на депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского* составили административный протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП).

*Минюст внес издание "Медуза" в список иностранных агентов, Генпрокуратура объявила деятельность издания "Медуза" нежелательной в России

**Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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