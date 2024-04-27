В честь погибших участников СВО в Петербурге высадили липы

В рамках ежегодной акции памяти морских пехотинцев и десантников в Петербурге высадили 32 именных липы в честь участников военной спецоперации, продолжающейся с февраля 2022 года.

По этому случаю зеленую зону рядом с Пискаревским кладбищем посетили семьи погибших военнослужащих из различных федеральных округов, сообщает пресс-служба петербургского отделения "Единой России".

В честь петербургских военных стало на пять деревьев больше.

"Сегодня мы чтим тех ребят, которые, услышав призыв нашего президента, пошли вперёд, с мобилизованными и добровольцами", - произнес в своей речи депутат Госдумы Михаил Романов.

Вместе с ним в сквере Памяти был замечен вице-губернатор Евгений Разумишкин, которому тоже предоставили слово.

фото: пресс-служба петербургского реготделения ЕР