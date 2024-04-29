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Новости 10:16

Полиция организовала проверку из-за гибели пешехода под колесами троллейбуса

фото ЗакС политика Полиция организовала проверку из-за гибели пешехода под колесами троллейбуса

Правоохранители Петербурга организовали проверку из-за смертельного ДТП с троллейбусом, произошедшего вечером 28 апреля у дома № 21 по улице Зины Портновой, рассказали в ГУ МВД по региону. В результате инцидента погиб попавший под колеса пешеход.

На вид погибшему было 25-28 лет. Предположительно, он оступился в зоне нерегулируемого пешеходного перехода и упал, после чего троллейбус переехал его задним колесом, следует из сообщения полиции.

"В результате ДТП пешеход скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка. Личность погибшего устанавливается", — говорится в распространенном сообщении.

До этого в апреле трамвай "Довлатов" наехал на пешеходов близ станции метро "Приморская". Одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько дней после инцидента.

Фото: ЗАКС.Ру


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