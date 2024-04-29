Более 150 тысяч петербуржцев получили запрет на выезд из страны в связи с долгами

По состоянию на 1 апреля 155 тысяч жителей Северной столицы находились под запретом на выезд за рубеж в связи с имеющимися задолженностями, передает 29 апреля "Деловой Петербург". Информацию об этом изданию предоставили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

Запрет на выезд способствовал взысканию с должников в I квартале года 600 миллионов рублей, сообщили в ФССП. При этом за аналогичные периоды в 2021-2023 годах приставы налагали приблизительно по 120 тысяч запретов на должников из Петербурга, а взысканные с них суммы составляли от 1,5 до 3,2 миллиарда рублей.

В Ленобласти приставы запретили в I квартале года выезд за рубеж 26,7 тысячи жителей региона. Это минимальное значение за последние четыре года, максимальное же наблюдалось годом ранее, когда подобную меру применили к 111,4 тысячи человек.

Ранее стало известно, что с января по март 2024 года петербуржцы получили более 180 тысяч штрафов за парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков.

Фото: ЗАКС.Ру