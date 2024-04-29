ГАТИ: К концу лета во Фрунзенском районе откроют парк

Парк "Дружба" должен быть открыт во Фрунзенском районе Петербурга к середине августа, сообщили 29 апреля в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Ведомство выдало ордер на производство работ.

Зеленую зону благоустроят поблизости от станции метро "Международная". Согласно информации ГАТИ, парк раскинется на участке, ограниченном улицами Белы Куна и Турку, а также Бухарестской и Будапештской улицами.

Благоустраиваемое пространство посвятят международному сотрудничеству. "Парк "Дружба" станет площадкой для проведения специализированных и тематических международных мероприятий на открытом воздухе", — заявили в ГАТИ.

В парке планируют высадить почти 600 деревьев и кустарников, а также обустроить детскую площадку из массива лиственницы со стационарными музыкальными инструментами. Также здесь установят уличную мебель и организуют амфитеатр со сценой.

Фото: ЗАКС.Ру