ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:30

Прокуратура направила в суды Петербурга более 120 исков о взыскании задолженности по зарплате

фото ЗакС политика Прокуратура направила в суды Петербурга более 120 исков о взыскании задолженности по зарплате

В 2024 году органы прокуратуры Петербурга выявили более 500 нарушений закона в области оплаты труда, сообщили 29 апреля в надзорном ведомстве. В суды было направлено свыше 120 исковых заявлений о взыскании накопившейся задолженности.

С начала года по материалам проверок было возбуждено девять уголовных дел из-за длительной задержки с выплатами денег работникам. Общая сумма погашенной задолженности по зарплате превысила отметку в 30 миллионов рублей, следует из сообщения ведомства.

"В результате принятых прокурорами мер в текущем периоде 2024 года погашена задолженность по заработной плате на сумму более 31 миллиона рублей", — рассказали в прокуратуре.

Также сотрудники прокуратуры внесли работодателям более 140 представлений с требованием погасить задолженность перед сотрудниками. К административной и дисциплинарной ответственности было привлечено около 90 человек.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама