Прокуратура направила в суды Петербурга более 120 исков о взыскании задолженности по зарплате

В 2024 году органы прокуратуры Петербурга выявили более 500 нарушений закона в области оплаты труда, сообщили 29 апреля в надзорном ведомстве. В суды было направлено свыше 120 исковых заявлений о взыскании накопившейся задолженности.

С начала года по материалам проверок было возбуждено девять уголовных дел из-за длительной задержки с выплатами денег работникам. Общая сумма погашенной задолженности по зарплате превысила отметку в 30 миллионов рублей, следует из сообщения ведомства.

"В результате принятых прокурорами мер в текущем периоде 2024 года погашена задолженность по заработной плате на сумму более 31 миллиона рублей", — рассказали в прокуратуре.

Также сотрудники прокуратуры внесли работодателям более 140 представлений с требованием погасить задолженность перед сотрудниками. К административной и дисциплинарной ответственности было привлечено около 90 человек.

Фото: ЗАКС.Ру