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Новости 12:58

В Красносельском районе организуют 700 мест для допобразования детей

фото ЗакС политика В Красносельском районе организуют 700 мест для допобразования детей

В четырех школах Красносельского района организуют 700 мест для дополнительного образования учеников, следует из сообщения администрации губернатора. Распоряжение об этом подписал глава города Александр Беглов.

"В рамках создания новых мест дополнительного образования будет закуплено оборудование, средства обучения и воспитания для модернизации школьного театра, медиацентра, спортивного клуба и музея", — рассказали в Смольном.

Речь идет о программах художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности.

Ранее Беглов поручил установить электронные табло в школах, где обучались участники СВО, чтобы выводить на них имена бойцов. Предполагается, что это позволит познакомить школьников с примерами патриотизма военнослужащих.

Фото: Минпросвещения / Telegram


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