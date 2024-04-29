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Новости 14:28

Бельский поддержал выделение грантов на продвижение молодежных организаций

фото ЗакС политика Бельский поддержал выделение грантов на продвижение молодежных организаций

Идея петербургских депутатов выделять средства на продвижение молодежных общественных организаций нашла поддержку спикера Заксобрания Александра Бельского. Парламентарий полагает важным помочь подрастающему поколению с выбором, чем заняться, следует из сообщения в его Telegram-канале.

"В нашем городе молодым ребятам действительно есть из чего выбрать. Важно им в этом помочь, вовремя направить и поддержать стремление к полезной для общества деятельности", — написал Бельский и добавил, что социальная реклама могла бы оказаться "вполне эффективным инструментом" для этого.

Бельский упомянул о существовании в Петербурге волонтерского движения, различных поисковых отрядов, а также о работе в городе "Движения первых". Говоря о последнем, он указал на появление в Северной столице более тысячи ячеек движения за последний год.

Ранее на рассмотрение Заксобрания поступил законопроект о предоставлении молодежным организациям грантов на производство и размещение социальной рекламы. Авторами инициативы выступили депутаты Олег Милюта, Дмитрий Павлов, Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Фото: ЗАКС.Ру


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