Бельский поддержал выделение грантов на продвижение молодежных организаций

Идея петербургских депутатов выделять средства на продвижение молодежных общественных организаций нашла поддержку спикера Заксобрания Александра Бельского. Парламентарий полагает важным помочь подрастающему поколению с выбором, чем заняться, следует из сообщения в его Telegram-канале.

"В нашем городе молодым ребятам действительно есть из чего выбрать. Важно им в этом помочь, вовремя направить и поддержать стремление к полезной для общества деятельности", — написал Бельский и добавил, что социальная реклама могла бы оказаться "вполне эффективным инструментом" для этого.

Бельский упомянул о существовании в Петербурге волонтерского движения, различных поисковых отрядов, а также о работе в городе "Движения первых". Говоря о последнем, он указал на появление в Северной столице более тысячи ячеек движения за последний год.

Ранее на рассмотрение Заксобрания поступил законопроект о предоставлении молодежным организациям грантов на производство и размещение социальной рекламы. Авторами инициативы выступили депутаты Олег Милюта, Дмитрий Павлов, Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Фото: ЗАКС.Ру