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Новости 17:19

Правоохранители объявили в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко

фото ЗакС политика Правоохранители объявили в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко

Бывшего президента Украины, предпринимателя и депутата Петра Порошенко, вслед за нынешним главой государства, объявили в России в розыск, об этом 4 мая стало известно из информации в базе розыска МВД РФ.

В карточке экс-президента указаны имя, дата рождения, национальность, место рождения и причина розыска. Причиной розыска указана статья УК РФ, однако какая конкретно неизвестно.

Петр Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год, а после этого его сменил Владимир Зеленский, которого также российские правоохранительные органы объявили в розыск по неизвестной статье УК РФ.

Фото: ЗАКС.Ру


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