Генеральная прокуратура сообщила 16 мая о признании SOTA media* нежелательной в России организацией. По версии органа, публикации издания нацелены на дестабилизацию обстановки в России и на создание "раздражения" в обществе.

"Публикуемые SOTA media* материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе", — озвучила свою позицию Генпрокуратура.

Согласно представлениям ведомства, работа издания поощряется "так называемыми западными вдохновителями". Сама работа журналистов, по версии надзорного органа, преследует цель подрыва "духовно-нравственных основ российского общества".

Также в Генпрокуратуре отметили, что доступ к сайту медиа был заблокирован по требованию ведомства в связи с распространением материалов, дискредитирующих органы власти и армию.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов, Генпрокуратура признала SOTA media нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру