Дорожники использовали более полумиллиона кубометров воды для мытья улиц Петербурга

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, сколько воды использовали для уборки улиц города с начала весны 2024 года, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности дорожники использовали более полумиллиона кубометров воды для мытья улиц с начала весны. Как уточнили в комблаге, в жаркую погоду на первом плане остается влажная уборка.

Особое внимание во время уборки уделяется магазинам, кафе, местам под урнами и у остановок, так как эти территории особенно страдают от пролитых напитков и другого липкого мусора.

Садовники города тоже активно работают – за неделю было посажено 750 деревьев, 14,5 тысяч кустарников и 320 тысяч цветков.

В понедельник, 20 мая, уборкой улиц Петербурга занимается 565 единиц техники и 854 работника ручного труда.

Фото: ЗАКС.Ру