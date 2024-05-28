В Гатчине по делу о взятке будут судить бывшего следователя МВД

Следователи направили в Гатчинский городской суд коррупционное дело бывшего сотрудника ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о чем сообщает областное управление СК.

Мужчину обвиняют в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК).

По официальной версии, минувшей осенью фигурант получил 100 тысяч рублей от участника ДТП за внесение ложных данных в процессуальные документы, а также за помощь в непривлечении водителя к уголовной ответственности.

На время расследования имущество бывшего правоохранителя, оцениваемое более чем в 1 млн рублей, арестовали.

Фото: ЗАКС.Ру