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Полицейские спасли мужчину, готовившегося прыгнуть с Литейного моста

фото ЗакС политика Полицейские спасли мужчину, готовившегося прыгнуть с Литейного моста

Накануне вечером мужчина приготовился спрыгнуть с Литейного моста, о чем сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От опасного поступка его уберегли двое полицейских, проезжавших мимо на служебном автомобиле. 

Выбежавшие из машины правоохранители удержали горожанина и сигнализировали о случившемся коллегам и врачам. Он признался, что находился в тяжелом психологическом состоянии из-за переживаний личного характера. Петербуржца передали медикам. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Полицейских, проявивших бдительность, решено поощрить.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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