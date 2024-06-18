Полицейские спасли мужчину, готовившегося прыгнуть с Литейного моста

Накануне вечером мужчина приготовился спрыгнуть с Литейного моста, о чем сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От опасного поступка его уберегли двое полицейских, проезжавших мимо на служебном автомобиле.

Выбежавшие из машины правоохранители удержали горожанина и сигнализировали о случившемся коллегам и врачам. Он признался, что находился в тяжелом психологическом состоянии из-за переживаний личного характера. Петербуржца передали медикам. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Полицейских, проявивших бдительность, решено поощрить.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти