В Ленобласти задержали петербургского лейтенанта по подозрению во взятке

В Тосненском районе Ленинградской области задержали старшего лейтенанта УМВД по Невскому району Петербурга по подозрению в получении взятки с вымогательством (п."б", "в" ч.5 ст.290 УК РФ) , об этом 18 июня сообщили в ГСУ СК России по Ленобласти.

По версии следствия, мужчина входил в группу, которая занималась расследованием преступления в сфере незаконной банковской деятельности. Предполагается, что во время допроса лейтенант потребовал взятку в размере 500 тысяч рублей от свидетеля.

На данный момент, ему предъявлено обвинение. Преступление выявили после совместной работы ФСБ с Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос об избрании лейтенанту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру