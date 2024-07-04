В Петербурге отметили "незначительное" снижение количества заключаемых браков

Количество заключенных в Петербурге браков за первые шесть месяцев 2024 года незначительно снизилось по сравнению с показателями прошлого года, сообщила начальник правового управления комитета по делам ЗАГС Анастасия Серова на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"По состоянию за первое полугодие 2024 года <...> наблюдается небольшое снижение, например, по регистрации браков, но оно абсолютно незначительное", — заявила Серова.

В Петербурге уже три года в "высокий" летний сезон до 23:00 продлевается время работы Дворцов бракосочетания, напомнила чиновница. По ее словам, услуга пользуется популярностью среди молодоженов, так что свободных мест практически нет.

"Еще хочется отметить, что у нас практически каждая третья пара, которая заключает брак, это гости Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург позиционирует себя как свадебная столица, и мы держим эту марку и пользуемся у граждан нашей страны и, в том числе, иностранных стран, большой-большой популярностью", — отметила Серова.

Всего же речь идет о приблизительно 20 тысячах заключенных в первом полугодии 2024 года браков. При этом за тот же период в Петербурге развелись 13 тысяч пар.

"Что касается рождений — также у нас около 20 тысяч. Что немаловажно, нет снижения, поэтому это радует. Очень радует, с другой стороны, что у нас наблюдается тенденция к снижению регистраций смерти", — добавила Серова.

Говоря о праздновании Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, Серова сообщила о том, что в городе запланировано 23 мероприятия к этой дате. "В "Малютке" будет чествование многодетной семьи, в Кронштадте, например, шесть пар тоже будут чествовать — юбиляров супружеской жизни. Во многих мероприятиях у нас также задействованы представители администрации, муниципальных округов, поэтому мы масштабно проводим мероприятия", — поведала она.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру