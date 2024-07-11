В Петербурге запретили на катание на электросамокатах из-за проведения форума БРИКС

В нескольких районах Петербурга вновь запрещена езда на электросамокатах из-за X Парламентского форума БРИКС, об этом 10 июля сообщали в пресс-службе Смольного.

Запрет относится не только к электросамокатам, но и к электроскейтбордам, гироскутерам, сигвеям, моноколесам и велосипедам с электродвигателями.

Запрет в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга введен с 00:00 11 июля 2024 года до 00:00 13 июля 2024 года, то есть на все время проведения форума БРИКС.

Такие меры принимаются для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Ранее катание на электросамокатах запрещали во время ПМЭФ, Военно-морского салона, ПМЮФ и "Алых парусов".

Фото: ЗАКС.Ру