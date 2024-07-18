На бульваре Новаторов петербуржец замахнулся топором на инспектора ДПС

В Петербурге водитель замахнулся на полицейского топором при проверке документов, об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 18 июля. Сотрудники Госавтоинспекции на бульваре Новаторов остановили автомобиль, водителем которого был 37-летний петербуржец.

При осмотре полицейские выяснили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Пока сотрудники ДПС составляли протокол, мужчина завел автомобиль и попытался скрыться, однако правоохранитель его остановил. В ответ на это петербуржец из-под сидения достал топор и замахнулся на представителя власти.

Правоохранители обезвредили мужчину и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру