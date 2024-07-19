В Петербурге арестовали мужчину, замахнувшегося на полицейского топором

Суд в Петербурге отправил под арест местного жителя Андрея Курникова, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

На этой неделе в ночное время фигурант на бульваре Новаторов напал на сотрудника Госавтоинспекции. Это случилось после того, как правоохранители остановили машину под его управлением. 37-летний мужчина находился пьяным за рулем.

Объединенная пресс-служба городских судов 19 июля пишет, что петербуржец нанес сотруднику ГАИ один удар топором по голове, при этом его действия были "пресечены". Ранее ГУ МВД сообщало, что агрессор лишь замахнулся топором на представителя власти и что его удалось отвлечь стрельбой в воздух. Под стражей он пробудет до 17 сентября.

Статья, вмененная Курникову, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Давать какие-либо показания по делу он отказался.

Фото: ЗАКС.Ру