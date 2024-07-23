В Коми огласили приговор по делу об осквернении могилы участника СВО

В Сыктывкаре провозгласили приговор уроженцу Волгограда, который прошлой осенью повредил могилу участника военной спецоперации. Как сообщает 23 июля прокуратура республики Коми, мужчине присудили полгода исправительных работ. В доход государства пойдет 15% от заработанного.

В ноябре прошлого года волгоградец на День военного разведчика посетил кладбище и вырвал из могилы погибшего на СВО сапера флаг военной разведки. После этого он установил флаг на автомобиль и поехал по городу. Вскоре его задержали.

Дело расследовалось по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК). Примечательно, что 45-летний фигурант был неоднократно судим за тяжкие преступления и не служил в армии.

Фото: ЗАКС.Ру