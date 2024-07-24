Федор Грудин не добился пересмотра решения ТИК о снятии его с выборов

Депутат МО "Правобережный" Федор Грудин не добился в Горизбиркоме пересмотра решения ТИК № 5 об отказе в регистрации на предстоящие муниципальные выборы. Большинство членов ГИК проголосовали 24 июля против повторного рассмотрения вопроса по его кандидатуре.

На выборы Грудин заявился в качестве самовыдвиженца. Претензии теризбиркома касались того, что в поданном им заявлении о выдвижении отсутствовали сведения о российском гражданстве.

Вынесенное решение Грудин опротестовал в Горизбиркоме. Рабочая группа рассмотрела его жалобу, но не нашла причин для пересмотра вынесенного кандидату отказа.

На заседании со своей точкой зрения на вопрос выступил член комиссии Павел Шапчиц. Он уточнил, что Грудин в поданных документах указал паспортные данные и то, что это паспорт гражданина РФ. Говоря о возможности наличия у выдвиженца гражданства другой страны, Шапчиц отметил, что другие кандидаты в своих заявлениях также не сообщают об отсутствии иностранного гражданства. "Умолчание в данном случае является подтверждением отсутствия другого гражданства", — поделился мнением он и добавил, что склонен поддержать жалобу кандидата.

Сам Грудин также выступил перед комиссией, при этом он демонстрировал ее членам свой паспорт. "Я родился гражданином Российской Федерации, живу и, скорее всего, умру гражданином Российской Федерации", — заявил он. Отдельно он указал, что не обладает гражданством другой страны.

Глава ГИК Максим Мейксин в ответ сослался на норму закона № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", который предписывает кандидатам указывать сведения о гражданстве. Обратившись непосредственно к Грудину, он заявил, что тот якобы оказывает давление на избирком.

— Вы в своих пабликах оказываете давление на избирательную комиссию. Это, я считаю, недопустимо. Очень прошу вас впредь этого не делать, — высказался Мейксин.

В самом начале заседания, председатель ГИК успел высказаться о неких кандидатах, которые "очень активно отстаивают свои права и немножко забывают про 141-ю статью Уголовного кодекса РФ в части воспрепятствования осуществления деятельности избирательных комиссий". Имен он не назвал, но отметил, что некие выдвиженцы делают заявления с "угрозами преследования уголовного в отношении избирательных комиссий и так далее".

Отметим, что утром 24 июля Грудин разместил в своем Telegram-канале обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, где просил ее обратить внимание "на безобразие, которое опять творится в Санкт-Петербурге".

После завершения заседания Грудин выпустил в своем канале пост с обещанием обжаловать вынесенное решение в суде. "Шансы есть: дела по выборам рассматриваются там в краткие сроки", — присовокупил муниципал.

Также на прошедшем заседании ГИК оставил без удовлетворения жалобу депутата МО "Гражданка" Вадима Сафонова, которому отказали в регистрации из-за сданных подписей за выдвижение. При этом депутату МО "Большая Охта" Манефе Королёвой удалось добиться пересмотра решения о нерегистрации.

Андрей Казарлыга, фото предоставлено Федором Грудиным