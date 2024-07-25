Поликлинику в Кронштадте обязали решить вопрос о создании бомбоубежища

Суд в Кронштадте согласился с доводами прокуратуры и обязал поликлинику № 74 обследовать занимаемые ей здания. Это нужно для решения вопроса о создании защитного сооружения гражданской обороны, передает 25 июля объединенная пресс-служба городских судов. Ответчиками по делу, помимо медучреждения, выступали комитет Смольного по финансам и районная администрация.

На обследования у госслужащих будет два года с момента вступления судебного решения в силу.

Основанием для иска стало нахождение поликлиники в "перечне категорированных по гражданской обороне организаций, расположенных в Кронштадтском районе". Вместе с тем медучреждение до сих пор не создало убежищ и иных объектов для укрытия граждан, а также не сформулировало направленных на это инициатив.

Фото: ЗАКС.Ру