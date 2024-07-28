ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:25

У удерживавшего петербурженку в квартире нашли полицейскую форму

фото ЗакС политика У удерживавшего петербурженку в квартире нашли полицейскую форму

В центре Петербурга случился бытовой конфликт, к которому пришлось привлечь полицейских. Об этом накануне вечером сообщил региональный главк МВД.

Ссора примечательна тем, что на месте событий, в квартире дома по улице Чайковского правоохранители обнаружили полицейское обмундирование.

Молодой человек, на которого поступила жалоба, никогда не работал в силовых структурах и был ранее судим. Он силой удерживал свою подругу. Дверь вскрывали при помощи сотрудников МЧС. На задержанного 25-летнего петербуржца составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Полицейскую форму и спецсредства у него конфисковали.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама