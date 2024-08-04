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Новости 14:59

Милонов предположил, что в следующей Олимпиаде будут участвовать педофилы

фото ЗакС политика Милонов предположил, что в следующей Олимпиаде будут участвовать педофилы

Депутат Госдумы Виталий Милонов дал свою оценку проходящим в эти дни в Париже летним Олимпийским играм. По мнению петербуржца, на соревнованиях проявились все худшие в его понимании европейские тренды последних лет.

"Единственное, что до педофилов там не дошли. Но это вопрос времени. Я думаю, следующие Олимпийские игры пройдут с участием, так сказать, взрослых мужчин и их юных сопровождающих", - приводит слова депутата интернет-издание "Украина.ру" (входящее в состав МИА "Россия сегодня").

Милонов сравнил увиденное со встречей после четырехлетнего перерыва, на которой сразу обнаруживаются негативные изменения в человеке.

Ранее церемония открытия Олимпиады возмутила спикера нижней палаты Вячеслава Володина, разглядевшего в ней признаки оскорбления чувств христиан.

Фото: ЗАКС.Ру


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Милонов Виталий Валентинович 




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