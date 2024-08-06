В социальном доме временно поселили 25 жильцов дома на Большой Зелениной

В социальный дом на Чкаловском проспекте разместили 25 человек после частичного обрушения дома на Большой Зелениной, сообщается 6 августа в группе "ВКонтакте" администрации Петроградского района Петербурга.

Во временном жилье петербуржцам предоставили кровати и бытовые приборы. Для маломобильных граждан привезли специальную мебель. "Совместно с волонтерами закуплены продуктовые наборы и вещи первой необходимости. Администрацией организована работа психолога и медицинского работника", — говорится в сообщении администрации.

Чиновники уточнили, что продолжаются обследование здания на Большой Зелениной и противоаварийные работы. Об этом же накануне вечером говорил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, он регулярно получает доклады о ситуации с проблемным домом от вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Сотрудники МЧС 4 августа эвакуировали жителей пятиэтажного здания из-за появившейся в стене трещины. В тот же вечер пол отошел от стены, труба дымохода провалилась внутрь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в ходе которых был причинен крупный ущерб (ч. 1 ст. 216 УК).

фото ЗАКС.Ру