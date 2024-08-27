ФСБ возбудила уголовное дело против еще двух проникших в Суджу журналистов

Против журналистов Deutsche Welle* Николаса Конолли и корреспондентки украинского телеканала "1+1" Натальи Нагорной ФСБ России возбудила уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ), об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики отмечают, что журналисты пересекли границу России и осуществляли видеосъемку в Судже в Курской области.

Всего с 17 августа по аналогичной статье были возбуждены уголовные дела против семи зарубежных журналистов. Также в пересечении границы России обвиняли итальянских журналистов Симони Трайни, Стефани Баттистини, американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олесю Боровик и Диану Буцко.

*Минюст внес издание Deutsche Welle в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру