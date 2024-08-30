Галину Тимченко* признали иноагентом

Министерство юстиции 30 августа внесло в список иностранных агентов основателя "Медузы"** Галину Тимченко*, следует из данных реестра.
В список иноагентов также попала юрист Елена Лукьянова***, "Гражданская инициатива против экологической преступности"**** и объединение лиц "Коалиция Новосибирска 2020"*****.
Утверждается, что включенные в список иноагентов распространяли недостоверную информацию о работе российских властей.
*Минюст внес Галину Тимченко в список иностранных агентов
**Минюст внес "Медузу" в список иностранных агентов, также она признана нежелательной организацией
***Минюст внес Елену Лукьянову в список иностранных агентов
****Минюст внес "Гражданскую инициативу против экологической преступности" в список иностранных агентов
*****Минюст внес объединение лиц "Коалиция Новосибирска 2020" в список иностранных агентов