Галину Тимченко* признали иноагентом

Министерство юстиции 30 августа внесло в список иностранных агентов основателя "Медузы"** Галину Тимченко*, следует из данных реестра.

В список иноагентов также попала юрист Елена Лукьянова***, "Гражданская инициатива против экологической преступности"**** и объединение лиц "Коалиция Новосибирска 2020"*****.

Утверждается, что включенные в список иноагентов распространяли недостоверную информацию о работе российских властей.

*Минюст внес Галину Тимченко в список иностранных агентов

**Минюст внес "Медузу" в список иностранных агентов, также она признана нежелательной организацией

***Минюст внес Елену Лукьянову в список иностранных агентов

****Минюст внес "Гражданскую инициативу против экологической преступности" в список иностранных агентов

*****Минюст внес объединение лиц "Коалиция Новосибирска 2020" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру