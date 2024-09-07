ГИК: Свет в УИК №№2234, 2235 горел ночью из-за охранника школы

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил, что в ночь на 7 сентября в интернете публиковалась информация о горящем свете и активности в здании школы, где находятся избирательные участки №2234 и №2235. Комиссия "внимательнейшим образом" разобралась в ситуации, заявил Кузьмин.

- Установили, что свет горел в помещении, где несет свою службу охранник данного образовательного учреждения. Никакого отношения к избирательному процессу он не имеет, есть даже фотографии, - сказал член ГИК во время брифинга в медиацентре "Выборы".

По его мнению, инсинуации на эту тему излишни. В данном случае всё ясно, добавил Кузьмин.

Напомним, в Петербурге проходят выборы трех уровней. Жители города выбирают губернатора, депутата ЗакСа по 18-ому округу и муниципальных депутатов в 110 образования. Голосование стартовало 6 сентября и продлится до вечера 8 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру