У Жемчужного пляжа в Петербурге постоят новый храмовый комплекс

В Красносельском районе Петербурга построят храмовый комплекс у Жемчужного пляжа, об этом 10 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ комитета по градостроительству и архитектуре города (КГА).

Храмовый комплекс появится на улице Адмирала Черокова. КГА уже согласовал его облик. Проект комплекса храма Святого Равноапостольного Князя Владимира разработала компания Global Em.

Под застройку взяли 14 тысяч квадратных метров площади юго-западнее перекрестка улиц Адмирала Черокова и улицы Патриотов.

Издание отмечает, что в 700 метрах есть храм Святого великомученика Дмитрия Солунского, который построили в память о погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове.

Фото: документ КГА