СК устроил проверку из-за сообщений о сносе трубы на улице Правды

Информация о сносе кирпичной трубы на улице Правды в Центральном районе привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, говорится в сообщении ведомства от 11 сентября. СК устроил процессуальную проверку в связи с инцидентом.

По сообщению ведомства, Бастрыкин поручил доложить о ситуации в связи с сообщениями о сносе трубы. Как сообщается, была организована процессуальная проверка рамках дела о повреждении объекта культурного наследия (ст. 243 УК РФ).

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении СК.

О сносе кирпичной трубы градозащитники сообщили 9 сентября. Как отмечается, объект относится к Синодальной типографии, признанной памятником федерального значения, однако сам охранного статуса не имеет.

Фото: пресс-служба Следственного комитета