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Новости 14:24

Курсант отправился в СИЗО по делу об убийстве женщины со слуховым аппаратом

фото ЗакС политика Курсант отправился в СИЗО по делу об убийстве женщины со слуховым аппаратом

224 гарнизонный военный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО для студента военного вуза Николая Тихонова по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), об этом 24 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в воскресенье, 22 сентября, на Арцеуловской аллее у него возник конфликт с женщиной, а после этого он начал ее избивать. 

Как пишет MR7.ru, мужчина сам обратился в полицию в нетрезвом состоянии. Он рассказал, что пригласил женщину со слуховым аппаратом к себе домой, но что-то пошло не так. Мужчине показалось, что это шпионский гаджет.

Сам Николай Тихонов отказался от дачи показаний. Суд отправил его в СИЗО до 21 ноября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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